Mémoires de murs

Un spectacle singulier et poétique où la danse, les voix et la musique s’entremêlent à une projection vidéo mappée pour mettre en scène des témoignages des détenus de la Prison Saint-Michel. Des paroles, graffitis et dessins qui évoquent leurs souvenirs, espoirs et désillusions… Une plongée douce amère dans le paradoxe de cette insoutenable et pourtant fascinante poésie carcérale. Un témoignage du passé qui résonne encore aujourd’hui.

Un spectacle de Albin Warette / Compagnie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements / Cha Production

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l'histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d'un parcours d'évocation et d'interprétation.

