Douze Hommes en colère Le Castelet Toulouse, 18 octobre 2023, Toulouse.

Projection en plein air

Dans le cadre de l’exposition sur l’Abolition de la Peine de mort, en partenariat avec le cinéma Le Cratère, le Castelet vous propose la projection de Douze Hommes en colère de Sydney Lumet (1957).

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion.

La projection sera accompagnée d’une discussion avec les membres de l’association Amnesty International.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l'histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d'un parcours d'évocation et d'interprétation.

