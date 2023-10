Visite du conservateur du Castelet Le Castelet Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Le conservateur du Castelet vous accompagne pour une visite privée des coulisses du Castelet.

Durée : 1h30

Lieu de rendez-vous : le Castelet (18bis Grande Rue Saint-Michel)

Lieu de rendez-vous : le Castelet (18bis Grande Rue Saint-Michel)

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/ Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l'histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d'un parcours d'évocation et d'interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

