Abolition de la Peine de Mort en France 11 octobre – 30 décembre Le Castelet Réservation conseillée ; gratuit

Visite guidée de l’exposition Peine de Mort

Accompagnée d’un médiateur, venez découvrir l’exposition sur l’Abolition de la Peine de Mort. Cette exposition vous permettra de découvrir le long chemin qui a permis l’abolition de la peine de mort en France et se termine par une installation de l’artiste Sébastien Loghman évoquant avec poésie ce sujet.

Durée de la visite : 30 minutes

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France

Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l'histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d'un parcours d'évocation et d'interprétation. 

Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:30:00+02:00

2023-12-30T15:00:00+01:00 – 2023-12-30T15:30:00+01:00

Sébastien Loghman