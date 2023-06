Faites le mur ! Le Castelet Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Faites le mur ! Le Castelet Toulouse, 5 juillet 2023, Toulouse. Faites le mur ! Mercredi 5 juillet, 22h00 Le Castelet Entrée gratuite Thierry Guetta, documentariste amateur, collectionne les archives d’interviews. À mesure qu’il filme de manière compulsive la nouvelle génération de l’art urbain, son obsession pour Banksy, le célèbre pochoiriste britannique se fait plus dévorante. Dans le cadre de l’exposition Périscope présentée au Castelet jusqu’au 10 septembre. Séance organisée par la Direction des musées, en partenariat avec le cinéma Le Cratère et Cinéfol 31 Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/ Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

