Exposition Périscope par C215 Le Castelet Toulouse, 13 mai 2023, Toulouse.

Exposition Périscope par C215 Samedi 13 mai, 18h00 Le Castelet Entrée libre

Exposition Périscope

Par l’artiste C215

Le Castelet accueille le street artiste C215 pour une exposition de portraits de personnalités ayant connus l’enfermement, parmi elles Nelson Mandela, Marcel Langer ou encore Voltaire.

L’exposition se tient au sein du Castelet mais également dans les rues adjacentes où des portraits sont peints dans la rue.

L’artiste C215 travaille avec des pochoirs fabriqués par ses soins et des bombes aérosols. Depuis le début des années 2000, il intervient à la fois dans les rues et dans des établissements culturels. Imprégné de la culture populaire, hip-hop et classique, il se singularise par la pratique du portrait, notamment de personnalités marquantes de l’Histoire.

Durant la Nuit des Musées, des visites guidées de l’exposition seront proposées toutes les 15 à 30 minutes. Le départ se fera à l’accueil.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.toulouse.fr/ Œuvre monumentale et exceptionnelle imaginée par l’architecte Jacques-Jean Esquié à la fin du XIXe siècle, la prison Saint-Michel est aujourd’hui partie intégrante du patrimoine toulousain : elle est le témoin de l’histoire vive d’un quartier, de personnalités, de toute une ville…

Hier partie administrative, aujourd’hui parcours mémoriel, le Castelet, inscrit au titre des Monuments historiques en 2011,

aborde des thématiques aussi variées que l’histoire de la prison est riche, tout ceci au cœur d’un bâtiment emblématique de la ville rose. Vous entrez dans l’un des cœurs battant de Toulouse. Découvrez son histoire ! Métro Saint-Michel-Marcel-Langer (ligne B) / Bus L4 (Station Saint-Michel-Marcel-Langer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Portrait de Nelson Mandela, Maison centrale de Poissy © C215