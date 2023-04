Exposition Périscope | C215 Le Castelet, 6 avril 2023, Toulouse.

Exposition Périscope | C215 6 avril – 10 septembre Le Castelet Entrée libre et gratuite

L’artiste Christian Guémy, alias C215, travaille avec des pochoirs fabriqués par ses soins et des bombes aérosols. Depuis le début des années 2000, il intervient dans les rues et présente ses œuvres peintes sur des objets ou sur toiles dans plusieurs galeries, en France et à l’étranger.

Imprégné de culture populaire, hip hop et classique, il se singularise par la pratique du portrait, notamment de personnalités marquantes de l’Histoire.

Il a exposé dans de nombreux musées nationaux et collabore régulièrement avec des institutions publiques, culturelles ou sociales. C215 est considéré aujourd’hui comme l’un des pochoiristes les plus reconnus de la scène Street art mondiale.

Invité à présenter son travail au Castelet, l’artiste C215 propose une installation in situ en résonance avec l’ancienne prison Saint-Michel, dont l’architecture se dévoile à travers les percements du lieu.

Cette exposition est accompagnée d’un parcours thématique hors les murs, constitué d’œuvres peintes sur du mobilier urbain et des murs, qui relieront le Castelet et le Monument à la Gloire de la Résistance. Sur ce parcours, les visiteurs pourront, comme dans un jeu de piste découvrir une série de figures liées à l’histoire de l’univers carcéral : des résistants toulousains qui furent incarcérés au Castelet, mais aussi des personnalités engagées d’envergure universelle qui furent confrontées à l’incarcération, comme Nelson Mandela.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/content »}] Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T11:00:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Expositon Le Castelet

Portrait de Nelson Mandela, Maison centrale de Poissy. © C215