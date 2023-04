La mystérieuse évasion Le Castelet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La mystérieuse évasion Le Castelet, 2 avril 2023, Toulouse. La mystérieuse évasion 2 avril – 30 août Le Castelet Sur inscription, 5€ / enfant Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.monuments.toulouse.fr »}] Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T16:00:00+02:00 Jeu de piste Le Castelet Playtime

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Castelet Adresse 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 10 Lieu Ville Le Castelet Toulouse

Le Castelet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La mystérieuse évasion Le Castelet 2023-04-02 was last modified: by La mystérieuse évasion Le Castelet Le Castelet 2 avril 2023 Le Castelet Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne