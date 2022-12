La mystérieuse évasion Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La mystérieuse évasion Le Castelet, 21 décembre 2022, Toulouse. La mystérieuse évasion 21 décembre 2022 – 26 février 2023 Le Castelet

Sur inscription, 5€ par enfant

En 1943, Le Berger, un résistant est incarcéré dans la prison St-Michel, dont il s’évade. Personne n’a jamais su comment. Vous êtes des historiens chargés de reconstituer l’histoire de cette évasion. handicap moteur mi Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B, station : Saint-Michel – Marcel Langer

06 17 97 28 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2023-02-26T16:00:00+01:00 Miguel ROTENBERG

