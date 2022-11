Visite guidée accompagnée d’un interprète en langue des signes française Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée accompagnée d’un interprète en langue des signes française Le Castelet, 18 décembre 2022, Toulouse. Visite guidée accompagnée d’un interprète en langue des signes française Dimanche 18 décembre, 11h30 Le Castelet

Sur inscription

Visite guidée sur la thématique de la vie carcérale. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B, station : Saint-Michel – Marcel Langer

06 17 97 28 86 Découvrez le fonctionnement de la prison à travers les siècles jusqu’à nos jours, à travers divers témoignages (détenus, avocats, infirmiers…).

