L’écho des murs Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’écho des murs Le Castelet, 10 décembre 2022, Toulouse. L’écho des murs 10 et 17 décembre Le Castelet

Entrée libre

L’écho des murs est une installation immersive imaginée spécialement pour la cour du Castelet. handicap moteur mi Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B, station : Saint-Michel – Marcel Langer

06 17 97 28 86 Une vidéo se déploie sur la façade intérieure du Castelet. À travers une exploration lyrique et esthétique faite de mots, de voix et d’images, vous serez plongé au cœur des traces laissées par des anciens détenus de la prison Saint-Michel : graffitis, peintures, gravures et histoires passées. « Il est question de chercher ici l’humanité au cœur de la détention. » Un spectacle poétique où la danse, les paroles et la musique s’entremêlent à une projection animée pour mettre en scène l’enfermement et la liberté. Création de Culture en mouvement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T18:30:00+01:00

2022-12-17T22:30:00+01:00 Nicotoulouse

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Castelet Adresse 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Le Castelet Toulouse Departement Haute-Garonne

Le Castelet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’écho des murs Le Castelet 2022-12-10 was last modified: by L’écho des murs Le Castelet Le Castelet 10 décembre 2022 Le Castelet Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne