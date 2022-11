Atelier de modelage et fabrication de moule Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de modelage et fabrication de moule Le Castelet, 26 novembre 2022, Toulouse. Atelier de modelage et fabrication de moule Samedi 26 novembre, 14h00 Le Castelet

10€ – Sur inscription

À partir d’une forme façonnée par chacun en argile crue, vous réaliserez un moule en plâtre qui permettra de reproduire cette forme en plusieurs exemplaires. handicap moteur mi Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B, station : Saint-Michel – Marcel Langer

06 17 97 28 86 En lien avec la nouvelle installation au Castelet : ?’???????? ?????????? ? … de l’artiste Ann Époudry.

Atelier animé par l’artiste Ann Époudry.

Pour les enfants à partir de 10 ans

⚠️Prévoir une tenue pouvant être salie.

