Entrée libre

Installation d’une œuvre montée par l’artiste Ann Époudry. handicap moteur mi Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B, station : Saint-Michel – Marcel Langer

06 17 97 28 86 Quarante figurines s’alignent face au mur du Castelet.

Entre identification et aliénation, entre individualité et déshumanisation, ces figurines, façonnées en grès blanc, sont à la fois toutes semblables et toutes différentes. Portant chacune un interrupteur dans le dos, elles écrivent, en langage informatique binaire, le mot HOMME.

