Cette exposition retrace à travers 20 panneaux le parcours exceptionnel d'Alfred Nakache, champion de France et recordman du monde, figure emblématique de la ville de Toulouse.

06 17 97 28 86 Cette exposition retrace le parcours exceptionnel d’Alfred Nakache.

Enfermé dans la prison Saint-Michel pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déporté avec sa famille à Auschwitz. Il sera le seul rescapé.

Il rentre à Toulouse à la fin de la guerre et arrive à revenir au plus haut niveau de la

natation. Ses efforts lui permettront d’être à nouveau champion de France, de battre un nouveau record du monde et même de participer aux Jeux olympiques de 1948.

Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah

