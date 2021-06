Toulouse Le Castelet Haute-Garonne, Toulouse Le Castelet : Sport et culture Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Castelet : Sport et culture Le Castelet, 20 juin 2021-20 juin 2021, Toulouse. Le Castelet : Sport et culture

du dimanche 20 juin au dimanche 26 septembre à Le Castelet

### Pilates / Rencontre avec une diététicienne-nutritionniste Venez découvrir la méthode pilates, une activité physique permettant un renforcement des muscles profonds. Cette rencontre sera suivie par un atelier avec une diététicienne-nutritionniste qui vous présentera les bienfaits et astuces pour une alimentation saine. ### Plus d’infos [Compte Facebook du Castelet ](https://www.facebook.com/events/1164715294011267/) ![]() ### Infos pratiques * Les dimanches 20 juin, 25 juillet, 29 août et 26 septembre de 11h15 à 12h45 * Lieu : Jardin du Castelet * Vous pouvez réserver votre billet sur la [plateforme Montoulouse](https://www.toulouse.fr/group/control_panel/%20https:/demarches-montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/culture/espace-de-memoire-du-castelet/), ou l’acheter directement à la boutique du Castelet.

10 € par séance

Sports Le Castelet Grande Rue Saint-Michel, Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T11:15:00 2021-06-20T12:45:00;2021-07-25T11:15:00 2021-07-25T12:45:00;2021-08-29T11:15:00 2021-08-29T12:45:00;2021-09-26T11:15:00 2021-09-26T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Castelet Adresse Grande Rue Saint-Michel, Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Le Castelet Toulouse