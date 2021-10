Le Castelet fête son 1er anniversaire Le Castelet, 30 octobre 2021, Toulouse.

Le Castelet fête son 1er anniversaire

Le Castelet, le samedi 30 octobre à 00:00

### Le Castelet raconte Saint-Michel. L’histoire continue… Le 29 octobre 2020, après deux années de travaux, le Castelet débutait une nouvelle vie en ouvrant ses portes au public. Inscrit au titre des Monuments historiques, l’ancien lieu d’administration de la prison Saint-Michel est dorénavant un lieu de mémoire retraçant les 150 années d’existence de la prison. Un an après son ouverture, découvrez l’histoire et la restauration de ce lieu emblématique du quartier Saint-Michel à l’occasion d’une journée anniversaire ! ### Au programme : **Exposition « Quel chantier ! »** Venez découvrir les travaux de restauration exceptionnels engagés par la ville de Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles – Occitanie pour permettre l’ouverture au public du Castelet. _> De 11h à 18h – entrée libre et gratuite_ **Visite guidée « À la découverte du Castelet »** Partez à la découverte de l’histoire du Castelet de l’ancienne prison Saint-Michel accompagné d’une de nos médiatrices. _> Départ à 11h30 – Durée 1h – 3€ par personne. _ _> Réservation obligatoire à l’accueil, ou [via la billetterie en ligne](https://billetterie.castelet.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228371537927)_ **Présentation d’un nouvel ouvrage ** Présentation de l’ouvrage _La prison Saint-Michel à Toulouse, En image, des origines à nos jours_, édité par le Comité de quartier Saint-Michel. _> À partir de 13h – entrée libre et gratuite_ **Visite guidée à deux voix « Le Castelet d’hier à aujourd’hui »** Karine Azéma (architecte – cheffe de projet ayant coordonné les travaux de restauration) et une médiatrice culturelle du Castelet vous dévoilent l’histoire et l’architecture du Castelet, passé de siège de l’administraton pénitentaire à lieu de mémoire. _> Départ à 15h – 3€ par personne_ _> Réservation obligatoire à l’accueil, ou [via la billetterie en ligne](https://billetterie.castelet.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228428456704)_ ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook Le Castelet](https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/) ### ![]() ### Infos pratiques Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l’accueil du Castelet au 06.17.97.28.86.

Culture

Le Castelet Grande Rue Saint-Michel, Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T23:59:00