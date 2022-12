« Mordu de voile/ Dingue de voile » du 11 juillet au 29 juillet 2022 Le Castel Solere Arradon Catégories d’évènement: Arradon

Participation symbolique dans le cadre du dispositif colos apprenantes

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Castel Solere 1 allee denis papin arradon 56610 Arradon 56610 Morbihan Bretagne Séjour en Bretagne dans le Morbihan qui s’adresse au 7/11 ans et aux 12/14 ans;

Le site le Castel Solere appartient à la ville d’Aubervilliers et est situé à Arradon, à quelques kilometres de Vannes.

Hormis les activités traditionnelles, les enfant auront la chance de découvriur l’environnement et de suivre des mini-stages de voile.

