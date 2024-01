LE DINER DE CONS LE CASTEL Chateaubernard, 17 février 2024, Chateaubernard.

Bienvenue au Castel !Un souffle nouveau parfume cette 10e saison.Vingt-huit occasions de respirer l’art sous toutes ses coutures : danse, chanson, jazz, rythm’blues, théâtre, humour, mentalisme, opéra-comique, comédie, nouveau cirque, projection de film…Vous aimiez nos Lundis : les revoilà, aussi secrets que discrets.Respirons, soyons curieux, soyons heureux !L’équipe du Castel17/02/2024 :COMÉDIELE DINER DE CONS Théâtre des SalinièresLe principe est simple : à ce dîner, chacun amène un c.. et celui qui a dégoté le modèle est déclaré vainqueur. Ce soir,Pierre pense avoir découvert le champion du monde.Une comédie culte que le talent des comédiens rend encore plus irrésistible.Comédie de Francis VeberMise en scène David Mira-JoverAvec Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet,Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

LE CASTEL RUE DU GENERAL DE GAULLE 16100 Chateaubernard 16