Musée archéologique d'Izernore, le samedi 14 mai à 18:00

Le loculus d’Archimède est l’un des plus vieux puzzles connus. Ces 14 pièces permettent de réaliser d’innombrables figures géométriques ou représentations d’animaux, d’arbres, de gladiateurs… Mais, saurez-vous lui redonner sa forme carrée originelle ? Le plus grand scientifique de l’Antiquité vous met au défi ! Musée archéologique d’Izernore Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE Izernore Ain

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

