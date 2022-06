Le Casse-Temps Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues

Le Casse-Temps Salignac-Eyvigues, 25 juin 2022, Salignac-Eyvigues. Le Casse-Temps

Castang Salignac-Eyvigues Dordogne

2022-06-25 – 2022-06-25 Salignac-Eyvigues

Dordogne Inauguration le 25 juin à Castang. A partir de 16h :

Marché artisanal 100% local

Scène ouverte

Salignac-Eyvigues

