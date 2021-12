Bron Bron Bron, Rhône Le casse du sourire Bron Bron Catégories d’évènement: Bron

2021-12-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-18 22:30:00 22:30:00 Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié

Bron Rhône Bron Rhône EUR 20 20 Un spectacle multi-univers, culturel et caritatif, dont les bénéfices seront reversés en faveur des enfants hospitalisés du centre Romans Ferrari. cr4.contact@gmail.com +33 6 27 75 50 75 Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié Bron

