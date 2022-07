Le Casino Salies-de-Béarn en Bleu-Blanc-Rouge ! Salies-de-Béarn, 14 juillet 2022, Salies-de-Béarn.

Le Casino Salies-de-Béarn en Bleu-Blanc-Rouge !

2022-07-14 – 2022-07-14

Pour le 14 juillet, le Casino Salies-de-Béarn vous invite à passer une journée Bleu-Blanc-Rouge !

En extérieur et intérieur, notre casino mettra à l’honneur les couleurs tricolores, et notre personnel y compris ! Une animation en casino sera également prévue pour fêter cette journée avec de bons et beaux cadeaux à la clé !

Moments de joie et de fête garantis !

+33 5 59 38 31 31

casino Partouche

