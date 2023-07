visite Casino Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin visite Casino Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin, 16 septembre 2023, Saint-Quentin. visite Casino 16 et 17 septembre Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin sur inscription Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de Saint-Quentin. Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}] Le Casino

au coeur du quartier du Faubourg d’Isle, et son art déco préservé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

