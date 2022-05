LE CASINO DE PLOMBIÈRES FÊTE SES 20 ANS !!! Plombières-les-Bains, 23 juin 2022, Plombières-les-Bains.

LE CASINO DE PLOMBIÈRES FÊTE SES 20 ANS !!! Casino Partouche Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains

2022-06-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 23:30:00 Casino Partouche Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains Vosges

Le Casino de Plombières fête ses 20 ans !!!

Nous sommes très heureux de vous convier à notre anniversaire…Venez nous rejoindre pour un super moment de détente, de rigolade et… d’émotions

AU PROGRAMME

19h00 : concert avec Show Dance Forever, Ted Sanders et Richard Dewitte (concert en extérieur sur le parking du casino)

20h30 : cocktail dînatoire offert* en salle des machines à sous**

Buvette et petite restauration en extérieur sur le parkingdu casino.

Jeux et animations en salle des machines à sous et cerise sur le gâteau : 1 semaine pour 2 personnes en Grèce à Rhodes à gagner et beaucoup d’autres cadeaux*** !!!

22h30 : feu d’artifice

*Dans la limite des stocks disponibles.

**Entrée en salle des machines à sous réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

***Conditions détaillées et règlement complet disponible à l’accueil du casino.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance : appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Casino Partouche Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-22 par