L’équipe du Casino Barrière Ouistreham vous invite à découvrir son univers festif : machines à sous, jeux de table, spectacles …

Lors de votre visite, vous aurez rendez-vous avec l’histoire de cet établissement de loisirs, anciennement nommé le « Casino Queen Normandy » !

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite réservée accessible aux personnes majeures non interdites de jeux. Sur présentation du pass sanitaire et port du masque selon législation en vigueur.

