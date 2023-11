La Rouennaise Dominique Letellier au 2e Salon du livre normand à Bonsecours le 12 novembre 2023 Le Casino – Avenue Numa Cervin Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

L’évasion au détour de chaque page… Après ses dédicaces en Suisse, la rouennaise Dominique Letellier rencontrera ses lecteurs lors du 2e Salon du livre normand à Bonsecours le dimanche 12 novembre 2023 Née en 1968, la rouennaise Dominique Letellier est une habituée des manifestations culturelles en France, au Grand-Duché de Luxembourg et en Suisse. Elle sera très heureuse de rencontrer de nouveau ses lecteurs lors du 2e Salon du livre normand à Bonsecours (Seine-Maritime, France) le dimanche 12 novembre 2023. Le concept original de « Moteur ! Nous jouons ! » offre la découverte de cinq villes, dont Rouen, sous un jour différent grâce à un jeu dédié au cinéma et au patrimoine historique, architectural, naturel. Les intrigues des autres romans de Dominique Letellier permettent d’honorer aussi bien les journalistes d’investigation que de dénoncer des malversations authentiques de firmes ou de devenir les invités de charmants (?) fantômes du 18e siècle ou encore d’être entraînés dans un thriller haletant à Vancouver au Canada ! Destinées aux adultes, ses œuvres se distinguent par leurs mystères, la réflexion, le rire, les voyages. Dans chacun de ses ouvrages, Dominique Letellier célèbre les valeurs positives, le patrimoine. Avec un style vif, elle évoque le courage, l’amitié, la confiance, les relations humaines, la famille, tout en accordant une part importante à la psychologie. Les premières pages des romans de Dominique Letellier, une revue de presse française et étrangère figurent sur son site :

