LE CASIER DE LA REINE (Cie Volpinex) / Festival Ah? à Parthenay Parthenay, 27 août 2021, Parthenay.

LE CASIER DE LA REINE (Cie Volpinex) / Festival Ah? à Parthenay 2021-08-27 18:45:00 – 2021-08-27

Parthenay Deux-Sèvres

Relecture éthilico-burlesque des Trois Mousquetaires

Suivez les aventures trépidantes du chevalier D’Armagnac, et de ses comparses les Trois Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine.

Mais du palais de Louis XIII jusqu’à la distillerie du Duc de Buckingham, nos héros ne sont pas à l’abri des pièges tendus par Le Cardinal de Richelieu, l’Éminence Rouge.

On ne se méfie jamais assez de la Prohibition Espagnole !

Tout public dès 5 ans – 45 minutes

Gratuit – Repli possible

Renseignements / Réservations :

ahsaisonetfestival.com

05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay.fr

Relecture éthilico-burlesque des Trois Mousquetaires

Suivez les aventures trépidantes du chevalier D’Armagnac, et de ses comparses les Trois Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine.

Mais du palais de Louis XIII jusqu’à la distillerie du Duc de Buckingham, nos héros ne sont pas à l’abri des pièges tendus par Le Cardinal de Richelieu, l’Éminence Rouge.

On ne se méfie jamais assez de la Prohibition Espagnole !

Tout public dès 5 ans – 45 minutes

Gratuit – Repli possible

Renseignements / Réservations :

ahsaisonetfestival.com

05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay.fr

Relecture éthilico-burlesque des Trois Mousquetaires

Suivez les aventures trépidantes du chevalier D’Armagnac, et de ses comparses les Trois Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine.

Mais du palais de Louis XIII jusqu’à la distillerie du Duc de Buckingham, nos héros ne sont pas à l’abri des pièges tendus par Le Cardinal de Richelieu, l’Éminence Rouge.

On ne se méfie jamais assez de la Prohibition Espagnole !

Tout public dès 5 ans – 45 minutes

Gratuit – Repli possible

Renseignements / Réservations :

ahsaisonetfestival.com

05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay.fr

Association AH?

dernière mise à jour : 2021-08-04 par