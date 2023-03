Le Cas Pucine – Main mise – Tournée ESPACE LA MAILLETTE, 16 mars 2024, LOCMINE.

Le Cas Pucine – Main mise – Tournée ESPACE LA MAILLETTE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

EN ACCORD AVEC DARK SMILE PROD ET SANS CULOTTE PROD, YAKA BREIZH PROD (L2/L3-1096155/56) présente : ce spectacle. « Ne pas grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie – Peter PanA 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse. Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions. Ouverture des portes 19h30Réservations PMR / 06.24.51.79.62 Le cas Pucine

Votre billet est ici

ESPACE LA MAILLETTE LOCMINE 11 rue des Vénètes Morbihan

EN ACCORD AVEC DARK SMILE PROD ET SANS CULOTTE PROD, YAKA BREIZH PROD (L2/L3-1096155/56) présente : ce spectacle.

« Ne pas grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie – Peter Pan

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.

C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Ouverture des portes 19h30

Réservations PMR / 06.24.51.79.62

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici