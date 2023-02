LE CAS PUCINE HUMOUR – VENTRILOQUIE ESPACE LIGERIA, 11 mars 2023 00:00, MONTLOUIS SUR LOIRE.

LE CAS PUCINE HUMOUR – VENTRILOQUIE Le cas Pucine. Un spectacle à la date du 2023-03-11 au 2023-03-11 20:30. Tarif : 27.0 27.0 euros.

ESPACE LIGERIA MONTLOUIS SUR LOIRE Indre-et-Loire . Humour, ventriloquie Gratuit pour les moins de 5 an(s) Un duo avant tout ! Ringard, la ventriloquie ? On en reparle après le premier spectacle « Main mise » de Capucine Duchamp, dite Le Cas Pucine, jeune artiste de 23 ans, propulsée sur le devant de la scène après son succès à l’émission “La France a un incroyable talent ” , en 2019. Multi-instrumentiste, c’est tout à fait par hasard (en se brossant les dents !) que Capucine se découvre un talent pour la ventriloquie. Très vite, elle poste des vidéos avec un petit personnage vert de fortune : Eliott est né ! En très peu de temps, les vidéos deviennent virales avec des centaines de milliers de vues. Impressionnés par la grande technicité de Capucine, Eric Antoine et Jérémy Ferrari proposent de la produire. Capucine et Eliott travailleront alors pendant plus d’un an sur l’écriture et la mise en scène de leur premier spectacle. Les défauts, la Bd, le passage difficile de l’enfance à l’âge adulte… sont quelques unes des sources d’inspiration inépuisables pour ce duo attachant et irrésistible ! Avec « Main Mise », spectacle drôle, poétique, délicat et malin, la relève de la ventriloquie française au féminin est assurée ! . Le cas Pucine

