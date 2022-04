LE CAS MARTIN PICHE – SPECTACLE Le Croisic, 24 juin 2022, Le Croisic.

LE CAS MARTIN PICHE – SPECTACLE Le Croisic

2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-24

Le Croisic Loire-Atlantique

Le cas Martin Piche

avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder

Théâtre

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaînent, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde au désopilant.

Informations et billetterie

Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle.

Tarifs : 20,00 € (tarif plein) / 15,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR)

Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

Le Croisic

