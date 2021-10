Valdoie Valdoie Territoire de Belfort, Valdoie Le cas Bornéo Valdoie Valdoie Catégories d’évènement: Territoire de Belfort

Le cas Bornéo 2021-11-18 – 2021-11-18 LEGTA 95 rue de Turenne

Valdoie Territoire-de-Belfort

Valdoie Territoire-de-Belfort Valdoie EUR Quinze ans après la disparition mystérieuse de Bruno Manser, ses préoccupations sont toujours d’une brûlante actualité. Le film montre comment Lukas Straumann, Mutang Urud et la journaliste Clare Rewcastle regroupent leurs forces pour lutter contre les défrichages.C’est l’histoire de la destruction de la forêt tropicale de l’île de Bornéo,et notamment de la forêt de l’État malais du Sarawak.

Lieu Valdoie Adresse LEGTA 95 rue de Turenne Ville Valdoie