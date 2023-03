Gilles Servat, la voix libre Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Baud Catégories d’Évènement: Baud

Morbihan

Gilles Servat, la voix libre Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale, 13 mai 2023, Baud. Gilles Servat, la voix libre Samedi 13 mai, 18h30 Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Entrée libre, inscription recommandée Pour la Nuit des Musées, le Carton Voyageur projette un documentaire de Laurent Jézéquel : « Gilles Servat, la voix libre ». Un road-trip, la guitare dans le coffre dont les étapes sont autant des concerts intimistes que des rencontres entre amis. L’autre destination, sa carrière, ses cinquante ans d’engagements artistiques, politiques et culturels. Le chanteur, musicien, poète, écrivain, druide, nous embarque pour une balade sensible, en toute intimité. Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne 0297511514 http://www.cartolis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/projection-gilles-servat-la-voix-libre/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297511514 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Jézéquel

