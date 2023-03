Le Beau de Pascal Jaouen Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale, 13 mai 2023, Baud.

Soucieux de valoriser la création contemporaine sous toutes ses formes, le Musée de la carte postale invite Pascal Jaouen, brodeur et amoureux de la Bretagne à exposer ses plus belles créations. Bien que le lien avec la carte postale peut paraître à première vue très éloigné, il en est tout autre. Pascal Jaouen s’inspire des costumes et broderies représentés sur les cartes postales qui font la richesse des collections du Musée.

Créateur de collections « Haute Broderie », il a sélectionné pour cette exposition, une quinzaine de tenues d’influence bretonne. Vous découvrirez ainsi un tailleur inspiré des vestes d’homme de Pontivy, une cape de deuil du Pays de Vannes revisitée ou vous pencher sur des boutons à la manière du Léon.

Faut-il encore présenter ce brodeur qui a su par son Ecole de Broderie d’Art, ses défilés et ses collaborations avec des artistes du monde de la mode ou non, démocratiser cet art si cher à la Bretagne ?

Né à Quimperlé en 1962, Pascal Jaouen s’émerveille dès son enfance devant les costumes traditionnels et les coiffes brodés main. Il fait ses premières aiguillées de perles et de fils avec la brodeuse Viviane Hélias avant de suivre une formation à la Maison Lesage à Paris.

Passionné et conscient de l’urgence de sauvegarder et de transmettre ce savoir-faire, il se consacre à sensibiliser et à partager ses connaissances au sein de son école de broderie.

Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne 0297511514 http://www.cartolis.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Bernard Galéron/David Yven