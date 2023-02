Le Carton De Clement Michel THEATRE VICTOIRE, 9 février 2023, BORDEAUX.

Entre les cartons à faire et les comptes à régler, une comédie où l’on déballe tout ! Sommé par son propriétaire de déménager séance tenante, Antoine appelle d’urgence ses copains à la rescousse. Le premier à venir, c’est Vincent son meilleur ami. Il n’a pas dormi de la nuit, surexcité par la soirée qu’il vient de passer avec une créature de rêve. Une fois de plus il a trompé Marine, qui sonne quelques instants plus tard. Pour éviter les explications, Vincent se cache dans un carton vide. Puis débarquent David, le Comédien, frère de Marine. Katia une top model balte totalement non francophone qui a rendez-vous avec Lorenzo, photographe et pourvoyeur de La camionnette du déménagement. Emilie, la séduisante mais très rigoureuse fille du propriétaire, qui se révèle ne pas être tout à fait une inconnue pour Vincent ! Imbroglio, quiproquos, chassés croisés, agitation extrême, pétages de plomb. A tous les sens du terme, ça déménage vraiment ! Le Saviez-vous? Déjà jouée 700 fois à Paris, depuis sa création au théâtre du Lucernaire en juillet 2001 jusqu’au Théâtre des Variétés, adaptée au cinéma dans un film réalisé par Charles Nemes (avec Omar et Fred, Bruno Salomone, Vincent Desagnat….), la comédie ” phénomène ” et survitaminée de Clément Michel – sa première ! – arrive au Théâtre Victoire ! Le Carton De Clement Michel EUR23.0 23.0 euros

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

Le Saviez-vous?

Déjà jouée 700 fois à Paris, depuis sa création au théâtre du Lucernaire en juillet 2001 jusqu’au Théâtre des Variétés, adaptée au cinéma dans un film réalisé par Charles Nemes (avec Omar et Fred, Bruno Salomone, Vincent Desagnat….), la comédie ” phénomène ” et survitaminée de Clément Michel – sa première ! – arrive au Théâtre Victoire !

