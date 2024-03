Le carton dans tous ses états Sotteville-lès-Rouen, samedi 6 avril 2024.

Le carton dans tous ses états Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

Samedi

C’est bien avant d’avoir posé ses valises dans sa maison /atelier sottevillaise que Sylvie B. tripote le carton. Joyeuse solitaire, elle coupe, enroulé, tord cette matière du quotidien si présente qu’elle en est presque devenue invisible ; les dessous des cartons deviennent des invitations aux voyages imaginaires. Enfants, nous rêvions, mélancoliques dans les galeries des muséums d’histoire naturelle. Sylvie rend hommage aux petites bêtes des estrans et Outre-jardins, petits meubles, miroirs géants, moucharabiehs, abat-jours, paravents… Au gré du carton, en improvisant ou en récitant, Sylvie cartonne toute la journée. Ses créations toujours étonnent ! Vous pourrez assister à une démonstration de contour de miroir réalisée en carton ondulé et recyclé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

167 Rue Victor Hugo

Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie sylvie.bezard@free.fr

L’événement Le carton dans tous ses états Sotteville-lès-Rouen a été mis à jour le 2024-03-20 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES