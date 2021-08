Semoy Kiosque Loiret, Semoy Le Carrousel des Sens Kiosque Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy

Le Carrousel des Sens Kiosque, 15 septembre 2021, Semoy. Le Carrousel des Sens

du mercredi 15 septembre au samedi 6 novembre à Kiosque

Au Kiosque de Semoy, en plein Centre-Bourg, les végétaux ont pris possession de l’espace. L’odorat, le toucher, la vue seront en émoi. La mise en scène colorée et spatiale évolue au gré du vent. A vous de tourner autour pour vous y abandonner. _Visible jusqu’au 7 novembre._

accè slibre, exposition en plein air

Au Kiosque, vos sens seront en émoi ! Kiosque Place François-Mitterrand, Semoy Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'évènement: Loiret, Semoy