La Ludo-médiathèque vous fait jouer sur de grands jeux traditionnels en bois. En famille ou entre amis, passez un moment de détente après la plage

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Étiquettes évènement : Autres Lieu Lacanau Adresse Place de l'Europe Parvis de l'Escoure Ville Lacanau lieuville 45.00167#-1.1964