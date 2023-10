Conférences « A la découverte de l’architecture et des décors peints du musée du Carroi » Le Carroi, musée d’arts et d’histoire Chinon, 15 octobre 2023, Chinon.

Conférences « A la découverte de l’architecture et des décors peints du musée du Carroi » Dimanche 15 octobre, 14h30 Le Carroi, musée d’arts et d’histoire

Assistez à la présentation de l’étude patrimoniale menée sur l’édifice par Atelier 27, agence d’architecture spécialisée dans la restauration du patrimoine, Julien Noblet, archéologue du bâti et le conservatoire Muro dell’Arte spécialisé dans l’art mural.

La conférence se déroulera en deux parties. La première traitera de la lecture historique, archéologique et architecturale de l’édifice. Puis, la seconde se concentrera sur l’analyse des décors peints et de leur interprétation.

Le Carroi, musée d'arts et d'histoire 44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire En plein coeur de la ville médiévale et situé dans le bâtiment où se sont tenus les Etats-Généraux convoqués par Charles VII en 1428, le musée du Carroi, présente une collection d'arts et d'histoire.

Ce musée a été créé en 1905 par la société des amis du vieux Chinon. Il offre au visiteur des collections d’œuvres d’art et d’objets illustrant l’histoire de la ville et de son pays depuis la Préhistoire jusqu’au XIXe siècle. On peut y admirer plusieurs œuvres et séries d’objets remarquables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

@ Musées Chinon Vienne et Loire