Visites libres Le Carroi – Musée d’arts et d’histoire Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Visites libres 16 et 17 septembre Le Carroi – Musée d’arts et d’histoire

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir le Carroi, musée d’arts et d’histoire, ainsi que ses deux expositions.

« Fabuleux animaux » propose de s’intéresser à la représentation animalière dans les arts sans contrainte de temps ni d’espace. L’exposition invite à reconsidérer la place particulière que ces figures occupent dans l’histoire de l’homme et de son imaginaire, et explorer ainsi de nouvelles pistes de réflexion.

« Les plaisirs royaux en Touraine au XVe siècle » s’inscrit dans un cycle de manifestations célébrant les 600 ans de la naissance de Louis XI. Elle aborde le mode de vie et les divertissements prisés par la Cour du roi lorsqu’elle était encore itinérante. Chasse, tournois, gastronomie, musique, danses et jeux n’auront plus de secrets pour vous.

Notre médiatrice sera là pour vous aider à vivre un moment unique entre art et histoire.

Le Carroi – Musée d’arts et d’histoire 44 rue Haute-Saint-Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 18 12 http://www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi/presentation-du-musee/# C’est un musée situé au cœur de la ville historique. Il est dans la maison des Etats généraux, vaste édifice des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ce musée a été créé en 1905 par la société des amis du vieux Chinon. Il offre au visiteur des collections d’œuvres d’art et d’objets illustrant l’histoire de la ville et de son pays depuis la Préhistoire jusqu’au XIXe siècle.

On peut y admirer plusieurs œuvres et séries d’objets remarquables. Les collections archéologiques possèdent notamment une rarissime hache d’apparat de l’Age du bronze, et un ensemble de sculptures romanes de la collégiale Saint-Mexme.

L’art sacré est abondamment représenté avec, entre autres, la célèbre chape de Saint-Mexme (soierie islamique du XIIe siècle) et une statuaire variée du moyen-âge et de la Renaissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musées CC-CVL