Le Carroi dans tous ses états Chinon, 1 mai 2022, Chinon.

Le Carroi dans tous ses états Chinon

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Chinon Indre-et-Loire

Pour ce premier dimanche ouvert à tous gratuitement, l’équipe du musée et ses partenaires se mettent dans tous leurs états afin de vous proposer une journée culturelle et créative en lien avec l’exposition « Fabuleux animaux ». Patrick Bordeaux, historien de l’art, membre du Centre André Chastel est l’invité d’honneur de cette journée. Il partagera avec vous sa passion pour le symbolisme au moyen âge et les représentations animalières. La ville d’art et d’histoire de Chinon vous donne rendez-vous à 17h00 pour une balade inédite à la découverte des animaux cachés dans l’architecture.

Tout au long de cette journée, les plus jeunes pourront participer à des ateliers, des lectures et des jeux dans les salles et sur la terrasse attenante au musée.

Pour ce premier dimanche ouvert à tous gratuitement, l’équipe du musée et ses partenaires se mettent dans tous leurs états afin de vous proposer une journée culturelle et créative en lien avec l’exposition « Fabuleux animaux ».

musees@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05

Pour ce premier dimanche ouvert à tous gratuitement, l’équipe du musée et ses partenaires se mettent dans tous leurs états afin de vous proposer une journée culturelle et créative en lien avec l’exposition « Fabuleux animaux ». Patrick Bordeaux, historien de l’art, membre du Centre André Chastel est l’invité d’honneur de cette journée. Il partagera avec vous sa passion pour le symbolisme au moyen âge et les représentations animalières. La ville d’art et d’histoire de Chinon vous donne rendez-vous à 17h00 pour une balade inédite à la découverte des animaux cachés dans l’architecture.

Tout au long de cette journée, les plus jeunes pourront participer à des ateliers, des lectures et des jeux dans les salles et sur la terrasse attenante au musée.

Chinon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par