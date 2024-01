Thé dansant Le Carrelet Villenave-d’Ornon, dimanche 28 janvier 2024.

Thé dansant Dédié aux retraités de Villenave d’Ornon 28 janvier et 7 avril Le Carrelet Entrée 10 € • Sur inscription (paiement par chèque uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Organisé par le service animation loisirs.

Après-midi organisé par Bernard Codex

Patisseries et boissons comprises (cidre, thé, café…)

Thé dansant Seniors