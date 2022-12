Réunion publique sur la création d’un voie entre les échangeurs 17 et 18 Le Carrelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Réunion publique sur la création d’un voie entre les échangeurs 17 et 18 Le Carrelet, 25 janvier 2023, Villenave-d'Ornon. Réunion publique sur la création d’un voie entre les échangeurs 17 et 18 Mercredi 25 janvier 2023, 19h00 Le Carrelet

Entrée libre

Le Carrelet Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/ Parfaitement adapté aux cérémonies, événements familiaux et autres rassemblements, le Carrelet est immédiatement attenant au Cube. Situé à la périphérie du centre Bourg de Villenave d’Ornon, le Carrelet est une salle des fêtes très lumineuse, d’une superficie de 240m2 dont 70 m2 de piste de danse. Elle peut accueillir jusqu’à 128 personnes assises. Avec la location de cette salle, nous mettons à disposition des tables rondes pour 8 personnes et 8 tables rectangulaires, un local de réchauffage et un local de plonge. Attention : les couverts, les nappes et la sonorisation ne sont pas inclus dans la location de la salle. Concertation sur le projet de création d’une voie d’entrecroisement entre les échangeurs 17 et 18, rocade extérieure de Bordeaux (A630). Objectifs du projet : Participer à fluidifier et à apaiser le trafic sur cette section de la Rocade entre les échangeurs 17 et 18 Améliorer l’accès à la sortie 18 de Villenave d’Ornon Renforcer la sécurité des usagers sur cette section de la Rocade Avec cette voie auxiliaire d’une longueur de 800 m, l’accès aux communes de Villenave d’Ornon et Gradignan sera plus facile, plus rapide et plus sûr. + d’infos

Le Carrelet Adresse Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde

