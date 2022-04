PARIS POUR L’EMPLOI DES NOUVEAUX DÉFIS Le Carreau du Temple Catégorie d’évènement: Paris

PARIS POUR L'EMPLOI DES NOUVEAUX DÉFIS Le Carreau du Temple, 21 avril 2022 10:00

Salon physique et virtuel – événement emploi /formation /mobilité des 40-60 ans

Prêt·e pour relever de nouveaux défis professionnels ?

Salon physique et virtuel – événement emploi /formation /mobilité des 40-60 ans

Prêt·e pour relever de nouveaux défis professionnels ? La 1ère édition de PARIS POUR L’EMPLOI DES NOUVEAUX DÉFIS se déroule jeudi 21 avril 2022 au Carreau du Temple et en simultané sur oui-emploi.fr Ce salon se veut l’événement emploi/formation/mobilité des 40-60 ans. Le but est d’aider les personnes en recherche d’un nouveau défi professionnel en passant par : 1/ la formation vers les métiers qui recrutent, 2/ l’exploration d’autres alternatives vers l’emploi visant à davantage de libertés dont le portage salarial, le temps partagé, le VDI… 3/ un accompagnement vers les offres d’emploi de la fonction publique, 4/ l’engagement et la solidarité pour ceux qui souhaitent donner du sens et un nouvel équilibre à leur parcours, 5/ de l’information via la présence d’organismes visant à la mise en œuvre d’une nouvelle carrière (bilan de compétences, VAE, infos sur la création / reprise d’entreprise, revitalisation)… Entrée libre, inscription gratuite : le salon s’adresse plus particulièrement aux plus de 40 ans de tous profils, niveaux de compétence, qualification et expérience. Mode d’emploi pour décrocher son emploi ou sa formation : 1/ Je crée mon profil et dépose mon CV en ligne sur la plateforme oui-emploi.fr 2/ Je repère les offres me correspondant via le moteur de recherche 3/ Je prépare puis sollicite un entretien sur place ou en ligne Le plus : une plateforme digitale accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite au Carreau du Temple tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, s’inscrire à des ateliers et conférences… Le Carreau du Temple 4 Rue Eugène Spuller 75003 Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris jeudi 21 avril – 10h00 à 17h00

