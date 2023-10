Meet’Ingé 2023 Le Carreau du Temple, 26 octobre 2023, .

Meet’Ingé 2023 Jeudi 26 octobre, 09h00 Le Carreau du Temple sur inscription

Le 26 octobre 2023, Meet’Ingé rouvrira ses portes au Carreau du Temple, en plein cœur de Paris. Syntec-Ingénierie souhaite plus que jamais resserrer les liens entre étudiants et professionnels de l’ingénierie, qui continuent de recruter malgré la crise.

L’événement, qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, permettra aux entreprises d’échanger de vive voix avec les étudiants, jeunes diplômés et actifs de l’ingénierie à la recherche d’opportunités professionnelles durant toute une journée.

Débats, conférences, ateliers et tables rondes seront également organisés pour faire le point sur les aspirations, valeurs et compétences de la nouvelle génération.

L’occasion de valoriser les opportunités professionnelles dans l’ingénierie et la capacité de résilience et d’adaptation de la profession qui contribue activement à la relance.

Des ateliers et tables rondes ont eu lieu, notamment :

un bar à CV, tenu par des experts en recrutement qui feront bénéficier les étudiants et demandeurs d’emplois de conseils personnalisés ;

un studio photos, pour bénéficier d’une photo professionnelle à insérer dans son CV ;

un entrainement à l’entretien d’embauche avec un consultant APEC ;

des rencontres-débats pour échanger avec les professionnels de l’ingénierie, notamment au sujet de l’international, du premier emploi, de la transition énergétique, ou encore des talents au féminin.

