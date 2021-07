Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin, Merkwiller-Pechelbronn Le carreau Clemenceau, patrimoine d’hier et enjeux d’aujourd’hui Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn EUR Partez à la rencontre d’un site singulier, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau. Aujourd’hui en friche, il fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui acteur de la transition énergétique. Découverte d’un site phare, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau. +33 3 88 80 91 08 Partez à la rencontre d’un site singulier, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau. Aujourd’hui en friche, il fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui acteur de la transition énergétique. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

