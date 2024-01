KYLE EASTWOOD LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 12 mars 2024, Cesson Sevigne.

Fils de Clint Eastwood, mais avant tout talentueux contrebassiste de jazz, il est l’auteur de huit albums dont le dernier, Cinematic, est une variation sur des thèmes cultes du cinéma. Avec un concert hommage inédit, intitulé « Eastwood by Eastwood », dédié aux plus belles musiques des films de son père, l’acteur et réalisateur Clint Eastwood…

Tarif : 31.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CARRE SEVIGNE 1 RUE DU BAC 35510 Cesson Sevigne 35