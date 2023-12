ACQUA ALTA LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne Catégorie d’Évènement: Cesson-Sévigné ACQUA ALTA LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 6 février 2024, Cesson Sevigne. Une pluie de pixels s’abat sur un univers en noir et blanc, provoquant l’acqua alta, cette haute marée qui inonde Venise. Un homme se lance alors à la recherche de sa femme emportée par les eaux, avec leur maison de papier, traversant un monde peuplé de monstres, de fantômes et autres esprits inclassables inspirés des dessins de Miyazaki.

Tarif : 31.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00
LE CARRE SEVIGNE
1 RUE DU BAC
35510 Cesson Sevigne

