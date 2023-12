SANS TAMBOUR LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 16 janvier 2024, Cesson Sevigne.

Dans cette nouvelle création présentée au Festival d’Avignon 2022, Samuel Achache et Florian Hubert réussissent le pari d’un théâtre musical poétique et onirique, dont on ressort chargés d’espoir et d’énergie.Parce que quand on n’a plus rien, il reste encore la musique.

Tarif : 31.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CARRE SEVIGNE 1 RUE DU BAC 35510 Cesson Sevigne