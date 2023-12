ARTHUR H LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne Catégorie d’Évènement: Cesson-Sévigné ARTHUR H LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 11 janvier 2024, Cesson Sevigne. La voix éraillée de cet artiste multiforme (chanteur, comédien, écrivain) voyage depuis presque trente ans dans des univers où se côtoient audace formelle, poésie cinématographique, music-hall futuriste et mélancolie électro.Monsieur H. présente sur scène son nouvel album « LA VIE ».

Tarif : 31.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE CARRE SEVIGNE
1 RUE DU BAC
35510 Cesson Sevigne

