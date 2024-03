Le carré du végétal Saumur, samedi 23 mars 2024.

Le carré du végétal Saumur Maine-et-Loire

Pour fêter l’arrivée du printemps, les vitrines de Saumur organisent la 2ème édition de l’événement “Le carré du végétal”. Ce mini salon autour du végétal monte en puissance et de nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée.

Au programme animations et ateliers pour adultes et enfants, expositions photos sur le thème de la biodiversité, conférences… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesvitrinesdesaumur@gmail.com

